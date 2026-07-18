Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan ÖTV muafiyeti teklifi milyonlarca emeklinin gündemine yerleşti. Henüz yasalaşma süreci tamamlanmayan düzenleme, iddiaların aksine bütün emeklileri kapsamıyor. Belirli bir statüdeki Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan tasarı, başvuru şartları ve araç limitleriyle ilgili henüz resmi bir netlik taşımıyor. Komisyon aşamasındaki teklifin yasalaşması halinde hangi araçların ve kimlerin muafiyet sınırına gireceği kesinleşecek.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Emeklilere ÖTV ödemeden araç alma hakkı tanıyan kanun teklifi şu an TBMM komisyonlarında değerlendiriliyor. Tasarı Genel Kurulda oylanıp Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için henüz resmiyet kazanmadı. Mevcut yasalar çerçevesinde emeklilere tanınan genel bir ÖTV muafiyeti hakkı bulunmuyor. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise meclisteki görüşmelerin tamamlanmasıyla belli olacak.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Teklif metni bütün emekli vatandaşları değil, sadece belirli şartları sağlayan esnaf ve sanatkârları hedefliyor. Düzenlemeye göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr sayılanlar ile 5510 sayılı kanunun 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı bağlananlar bu haktan yararlanacak. SSK'dan emekli olan işçiler ve Emekli Sandığına bağlı memur emeklileri bu teklifin dışında kalıyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ BAŞVURU ŞARTLARI VE FİYAT LİMİTİ BELLİ OLDU MU?

Yasa tasarısı kanunlaşmadığı için başvuru takvimi, işlemleri yürütecek kurumlar ve teslim edilecek evraklar henüz belirlenmedi. Araçlar için bir fiyat limiti, yaş şartı veya gelir kriteri uygulanıp uygulanmayacağı yasalaşma sürecinin ardından netleşecek. Bütün uygulama detayları, ilgili yönetmeliklerin yayımlanmasıyla ortaya çıkacak.

EMEKLİLER HANGİ ARAÇLARI ÖTV'SİZ ALABİLECEK, MARKA MODEL LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Düzenleme kapsamında resmi kurumlardan açıklanan herhangi bir marka ve model listesi bulunmuyor. Kamuoyunda dolaşan Togg T10X, T10F, Fiat Egea Sedan, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Taliant, Toyota Corolla, Citroën C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero gibi otomobillerin kesin olarak muafiyete gireceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Otomobillerin motor hacmine, satış fiyatına ya da yerlilik oranına göre bir sınırlandırma yaşayıp yaşamayacağı ancak yasa onaylandıktan sonra bilinecek.