Son Mühür- ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı haftada yatırım araçları beklenen performansı gösteremedi.

Bu hafta, BIST 100 endeksi, altın, dolar ve avro kaybettirirken sadece yatırım ve emekli fonları haftayı artıda kapatmayı başardı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, altının gram fiyatı yüzde 2,45 değer kaybederken, dolar/TL ve avro/TL yatay seyretti.

Son bir yılda yüzde 34.81 değer kazanan BIST 100 endeksi, en düşük 13.941,98 puanı, en yüksek 14.265,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,38 üzerinde 13.981,05 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,45 azalışla 6 bin 53 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,90 düşüşle 39 bin 819 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 180 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,84 azalışla 9 bin 993 liraya geriledi.

İzmir'de altın fiyatları ne kadar?



İzmir Kuyumcular Odası'nın verilerine göre gram altın 6 bin 40 liradan, çeyrek altın 10 bin 650 liradan, yarım altın 21 bin 200 liradan ve tam altın 42.250 liradan satışa sunuluyor.

Bu hafta ABD doları yatay seyrederek 46,9870 lira, avro da 53,6950 lira oldu.

Bu haftayı artıda kapatarak yatırımcısını sevindiren yatırım fonları bu hafta yüzde 1,19, emeklilik fonları yüzde 1,25 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.