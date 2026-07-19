Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine yeniden düzenlenen kanun maddesi, sürücü belgesi alamayan ortopedik engellilere yeni bir imkan sunuyor. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan bu gruptaki kişiler artık on yılda bir defa vergi ödemeden sıfır otomobil alabilecek. Yeni hakkın yasalaşması, meclis gündeminde bekleyen ve Bağ-Kur ile esnaf emeklilerini kapsayan araç alım tekliflerini tekrar tartışmaya açtı.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ KİMLER ALABİLİR?

Mevcut yasalara göre yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan kişiler belirlenen fiyat sınırları içinde kalarak vergisiz otomobil alabiliyor. Engellilik oranı daha düşük olan vatandaşlardan ise satın aldıkları otomobilde özel tertibat bulundurmaları isteniyor. TBMM'den geçen yeni yasa bu kuralları esnetti. Sürücü belgesi alma imkanı bulunmayan yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelliler artık ÖTV muafiyetinden yararlanacak. Bu haktan faydalanan kişiler aldıkları otomobili 10 yıl boyunca başkasına satamayacak.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Engelli bireyleri kapsayan yasanın meclisten geçmesi, benzer bir kararı bekleyen emeklileri umutlandırdı. Bazı esnaf ve Bağ-Kur emeklilerine araç alımında vergi avantajı sağlayan kanun teklifleri mecliste beklemeye devam ediyor. Henüz resmi kurumlardan bu yönde atılmış kesin bir adım veya yapılmış bir duyuru yok. Milyonlarca emekli, taslağın genel kurulda görüşülerek karara bağlanacağı günü bekliyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN HANGİ ŞARTLAR KONUŞULUYOR?

Ortada yasalaşmış resmi bir karar bulunmamasına rağmen kamuoyuna sızan taslak metinlerde bazı net kurallar yer alıyor. Taslağa göre sadece emekli statüsü taşıyan kişiler hayatlarında 1 kez bu indirimden yararlanacak. Ticari araçlar kapsam dışında bırakılırken muafiyet yalnızca binek otomobillere uygulanacak. İndirimli alınan otomobillerin en az 5 yıl boyunca satılmasına izin verilmeyecek.

ÖTV MUAFİYETİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Devlet, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmadan satılacak sıfır otomobiller için tavan fiyatı tüm vergiler dahil 2.873.900 TL olarak belirledi. Otomobillerin motor silindir hacmine bakılmıyor ancak en az yüzde 40 yerlilik şartını taşıması gerekiyor. Bu şartları sağlayan Togg T10X ve T10F modelleri sıklıkla tercih ediliyor. Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ile Duster modelleri listeye giriyor. Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon da muafiyetle satılan otomobiller arasında bulunuyor.