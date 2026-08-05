Son Mühür- Liverpool'un efsanevi forvet üçlüsü Mane-Firmino-Salah üçlüsü, futbol tarihinin geçmişine damga vuran performansıyla dikkat çekmişti.

O üçlünün en etkili parçası olan ve hayran kitlesi dünyanın her köşesine dağılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan Trabzonspor formasını terletecek.

Salah'ın kariyerinin zirve yaptığı dönemde kulübede teknik direktör olarak görev yapan Jurgen Kloop, Salah'ın Türkiye'yi tercih etmesini değerlendirdi.

İngiliz spor medyasına konuşan Kloop, Mo Salah'ın Türk ligindeki Trabzonspor'a katılması hakkında,

“Bu aslında kulüpteki herkese her zaman söylediğim şeydi, benim dönemimde, kulübümüz ve kendimiz için özel bir şey yaratmamız gerekiyor, yani buradan sonra hayatta herhangi bir yerde karşılaştığımızda konuşacağımız bir şey.”



Onu kutlayan mesaj gönderdim...



“Onu kariyerindeki yeni bölüm için tebrik eden bir mesaj gönderdim, kimsenin bekleyemeyeceği bir şey, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Mo Salah'ın Trabzonspor'a katılması, inanılmaz bir şey söylemek ama gelecek ne getirecek kim bilir.”

“Kariyerim boyunca yönettiğim en büyük oyuncu, çok etkileyici bir oyuncu ve kanatta dokunulmaz bir şekilde süzülmesini izlemek harikaydı, hızı ve gol atma yeteneği.”

“Yıllar boyunca kazandığımız başarıların daha büyük bir parçasıydı, o güzel anılardan kurtulamıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Jurgen Klopp önderliğinde kurulan Liverpool kadrosunun önemli aktörlerinden biri haline gelen Salah, 2017-2026 yıllarında giydiği "Kırmızı" formayla 5 sezonda 30 gol ve üstü performans sergiledi.

Salah, 4 kez gol kralı olduğu Premier Lig'de 2 defa da yılın futbolcusu seçildi.