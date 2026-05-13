Göztepe Voleybol, yeni dönem planlaması dahilinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Sultanlar Ligi’nde yarışan İzmir ekibi, smaçör rotasyonuna kritik bir takviye yaparak Rus oyuncu Olga Vaganova ile el sıkıştırdı.

Göz-Göz’ün yeni transferi Olga Vaganova, kariyerinin büyük kısmını ülkesinin köklü ekiplerinden Uralochka-NTMK’da geçirdi. 25 yaşındaki sporcu, smaçör mevkiindeki etkinliğiyle tanınıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Rusya pazarındaki bu hamleyle hem hücum hattını hem de savunma direncini artırmayı planlıyor.

2001 doğumlu olan Vaganova, voleybola başladığı Uralochka-NTMK kulübünde uzun yıllar kararlı bir performans sergiledi.

Başka bir kulüp deneyimi yaşamadan bizzat Göztepe’ye transfer olan genç oyuncu, kariyerinde ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacak.

Transferin resmiyet kazanmasının sonrasında Göztepe Spor Kulübü bir açıklama yayımladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Smaçör pozisyonunda görev yapan 2001 doğumlu Rus oyuncu Olga Vaganova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık.

Kariyerine başladığı Uralochka-NTMK formasıyla dikkat çeken Olga’ya, şanlı formamız altında başarı dolu bir sezon diliyoruz."