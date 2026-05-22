Son Mühür- İzmir'de haftanın son iş günü, su musluklarından gelen kötü haberlerle başladı. İZSU tarafından yayımlanan güncel kesinti listesi, şehrin farklı noktalarında yaşayan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ana boru arızaları ve müteahhit çalışmaları nedeniyle birçok mahallede suların kesileceği duyuruldu. İşte Bayraklı'dan Ödemiş'e kadar geniş bir alanı etkileyen o liste:

İzmir güncel su kesinti listesi (22 Mayıs 2026)

Bayraklı: Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 2124 Sokak içerisindeki müteahhit çalışması nedeniyle 08:55 - 11:55 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanacak.

Menemen: Gazi Mustafa Kemal, Günerli, İnönü, Kesik, Musabey, Süzbeyli, Tuzçullu, Villakent ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde depo seviyesinin düşüklüğü ve ana boru arızası sebebiyle dün başlayan kesintinin sabah 08:00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor.

Ödemiş (Gölcük): Zeytinlik Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle Gölcük bölgesinde 08:58 - 11:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su verilemeyecek.

Ödemiş (Seyrekli): Seyrekli Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 08:30 - 11:46 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yapılacak.

Karabağlar (Uzun Süreli Planlı Çalışma): Basın Sitesi Mahallesi'nde içme suyu şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında; 15 Mayıs'tan itibaren 28 gün boyunca (Pazar günleri ve Kurban Bayramı tatili hariç) her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik planlı kesintiler uygulanmaya devam edecek.