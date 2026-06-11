Son Mühür/ Beste Temel- Yeni Foça'da düzenlenen çevre temizliğinde denizden ve kıyıdan yüzlerce kilogram atık çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında organize ettiği çalışmada toplanan lastik, ağ, metal ve plastikler, farkındalık yaratmak amacıyla Yeni Foça Meydanı’nda sergilenmeye başlandı. Atıklar bir hafta boyunca alanda kalacak.

Kurumlar ve gönüllüler iş birliği yaptı

Temizlik çalışmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü koordine etti. Operasyona İtfaiye Dairesi AKS Dalış Ekibi, Foça Belediyesi ve Foça Çöpsavar Çevre Topluluğu katıldı. Dalgıçlar deniz dibindeki atıkları su yüzeyine çıkarırken, gönüllü ekipler de kıyı şeridini çöplerden arındırdı.

Belediye başkanından farkındalık çağrısı

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, temizlik alanına gelerek çalışmalara destek verdi. Başkan Fıçı, denizden çıkarılan çöplerin çevre bilincini artırmak amacıyla Yeni Foça Meydanı’nda bir hafta boyunca sergileneceğini açıkladı.

Sergi alanına şu uyarı mesajları asıldı:

"İyilik Yap, Denize Atma"

"Denizlerden Sorumluyuz"

"Mavi Düşün, Geleceğin Ol"

"Atıkların büyük bölümü insan kaynaklı"

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, denizden çıkarılan materyallerin çoğunun insan eliyle doğaya bırakıldığını belirtti. Yetkililer, çevre korumanın sadece temizlik organizasyonlarıyla sağlanamayacağını vurguladı.

"Çevreyi korumak, temizlik yapmaktan ziyade atıkların doğaya hiç bırakılmamasıyla mümkündür."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası boyunca ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla farklı noktalarda temizlik etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

