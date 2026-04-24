Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in suyunu pompalayan terfi merkezleri bir bir yenileniyor. İZSU bu merkezlerdeki eski nesil panoları ve artık yorulmuş olan pompaları yeni ekipmanlarla değiştirerek büyük bir tasarruf kapısını araladı.

Öyle ki yapılan bu modernizasyon sayesinde yılda tam 120 milyon lira kasada kalacalk. Üstelik bu işi dışarıya ihale etmeden tamamen kurumun kendi personeli ve öz kaynaklarıyla başarmaları ayrı bir detay.

Daha az arıza daha çok tasarruf

Eski sistemlerin yarattığı o yüksek enerji maliyeti ve sürekli çıkan arıza riskleri artık geride kalıyor. Yeni takılan panolar sayesinde pompalar artık çok daha akıllı çalışıyor haliyle cihazlar yıpranmıyor ve ömürleri uzuyor. Bir aksilik yaşandığında ise sisteme müdahale etmek artık çok daha basit. Yani asıl mesele sadece para biriktirmek değil İzmirliye giden suyun kesintisiz akmasını sağlamak.

Süreç nerede ve ne durumda?

Şu ana kadar 9 farklı noktada işler bitti. Işıkkent’ten Bornova Teknik Amirlik’e, Altındağ depolarından Gaziemir P5 ve Güzelbahçe’ye kadar birçok merkezde yeni sistemler tıkır tıkır işliyor. Turgut Özal ve Çamlıkent Mahalleleri de tamamlanan yerler listesinde.

Buca ve Bayraklı'da çalışmalar sürüyor

Şu an ekiplerin mesaisi ise Buca P8, Bayraklı 5000’lik depo, Çınartepe ve Evka-7 gibi noktalarda devam ediyor. Bu bölgelerdeki çalışmalar da bittiğinde İzmir’in su altyapısı çok daha dirençli bir yapıya kavuşmuş olacak.