Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olan Çiğli Balatçık Mahallesi, yıllardır süregelen su baskını çilesinden kurtuluyor. Yoğun göç ve kontrolsüz yapılaşmanın yükünü taşıyamayan eski altyapı hattı, İZSU Genel Müdürlüğü'nün devreye aldığı dev bütçeli projeyle baştan aşağı yenileniyor. Toplamda 350 milyon lirayı bulan bu büyük yatırımda fiziki çalışmalar hızla ilerliyor. Projede şimdiden yüzde 37'lik aşama kaydedildi.

"Bu kış son kez yaşayacağız"

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Balatçık, uzun yıllardır göç alan, nüfusu hızla artan ve yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla altyapısı yetersiz kalan bir mahalleydi. Şimdi yağmur suyu ve kanalizasyon hatları birbirinden ayrıştırılıyor, altyapımız baştan sona yenileniyor. İnşallah bu kış bu sorunları son kez yaşayacağız. Artık evleri su basmayacak, yıllardır yaşanan mağduriyet sona erecek. Sürekli yaşanan su baskınları nedeniyle bazı yapıların temellerinde bozulmalar başlamıştı. Bu yatırımla birlikte o risk de ortadan kalkacak. Deremizdeki ıslah çalışmaları da tamamlanmak üzere. Gerçekten büyük emek ve önemli bir yatırımla yürütülen bu çalışma için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yağmursuyu ve kanalizasyon hatları tamamen ayrılıyor

Projenin temel amacı, bugüne kadar aynı hat üzerinden akan yağmur suyu ile evsel atık suları birbirinden tamamen koparmak. Ekipler bölgede adeta mekik dokuyor. Toplamda 13 bin 441 metre uzunluğunda devasa bir altyapı hattı inşa ediliyor. Bugüne kadar yapılan hummalı çalışmalarda 5 bin 825 metre yağmur suyu hattı ile 1208 metre atık su hattı toprağın altına döşendi bile. Yani yaklaşık 7 kilometrelik imalat tamamlandı.

Şantiyede teknik ekipten bilgi alan Başkan Tugay, hedeflerinin kış bastırmadan işi bitirmek olduğunu açıkladı. Kazılar nedeniyle mahallelinin geçici zorluklar yaşadığını bildiklerini belirten Tugay, "Bize güvenmeye devam etsinler, buna benzer tüm sorunları adım adım çözeceğiz" sözleriyle Çiğli halkına sabırları için teşekkür etti.

"Evlerin temelleri çürümeye başlamıştı"

Yıllardır süren ihmalkarlığın faturasını en ağır ödeyenler ise şüphesiz mahalle sakinleri ve esnaf oldu. Yaşanan memnuniyeti dile getiren Balatçık Mahallesi Muhtarı Hayat Laçinkaya, mahallenin kaderinin değiştiğini vurguladı. Nüfus patlaması nedeniyle eski sistemin iflas ettiğini söyleyen Laçinkaya, durumun vehametini şu sözlerle anlattı:

"Sürekli yaşanan su baskınları yüzünden bazı binaların temellerinde bozulmalar başlamıştı. Bu yatırımla birlikte o büyük risk de ortadan kalkacak. İnşallah bu kış bu sorunları son kez yaşayacağız."

Mahalle esnaflarından Erol Samurcu da geçmişte dükkanları basan sulardan ötürü büyük mağduriyet yaşadıklarını, bu projeyle birlikte nihayet rahat bir nefes alacaklarına inandıklarını aktardı.

Anadolu Caddesi tamam

Proje sadece boru döşemekten ibaret değil; suyun tahliye edileceği dere yatakları da eş zamanlı olarak ıslah ediliyor. Atatürk Organize Sanayi Deresi’nde planlanan 450 metrelik ıslah çalışmasının ilk 72 metrelik kritik bölümü tamamlandı. Böylece toplanan yağmur suları güvenli bir şekilde deşarj edilebilecek.

Öte yandan, İzmirlilerin yakından bildiği ve her şiddetli yağışta göle dönen Anadolu Caddesi’ndeki "Jandarma Bölgesi" etabı da tamamen bitirildi. Buradaki yüzey suları sisteme entegre edilerek doğrudan Balatçık Deresi'ne yönlendirildi. Kronikleşen taşkın riski, daha kış gelmeden bu kritik noktada tarihe gömüldü.

