Son Mühür / Yağmur Daştan – Çiğli Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde bulunan 28 taşınmazın satışı için bugün ikinci kez ihaleye çıkıldı. İhalenin sonucu merakla beklenirken hiçbir taşınmaz için teklif veren olmadığı öğrenildi.

Asfalt yapılacak, filo yenilenecekti...

Konut, ticaret ve turizm imarlı arazilerin satışından elde edilecek gelirle belediyenin vergi ve SGK borç yükünün hafifletilmesi ile yatırım finansmanının güçlendirilmesi hedefleniyordu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, satışlar sonucu elde edilecek gelirle Atiye Berra Yağcı Parkı, ekolojik koridor, kilit parke yenilenmesi, asfalt ve araç filosunun yenilenmesini planladıklarını açıklamıştı. Toplam muhammen bedeli 488 milyon 961 bin 130 TL olarak belirlenen taşınmazların satışının sonuçsuz kalmasında piyasa koşullarının etkili olduğu değerlendirildi.

28 parsel listeye alınmıştı

İhalede en yüksek muhammen bedelli taşınmaz, Harmandalı’daki 4 bin 502 metrekarelik dev konut alanıydı. Söz konusu parsel için başlangıç bedeli olarak 114 milyon 811 bin 200 lira bedel belirlenirken; ikinci sırada yine Harmandalı’daki 87,5 milyon lira muhammen bedele sahip konut alanı bulunuyordu. En düşük muhammen bedelli taşınmaz ise 783 bin liralık muhammen bedele sahip Büyük Çiğli mahallesindeki 29 metrekarelik konut imarlı parsel olarak listede yer alıyordu.

İhalede 24 taşınmazın açık teklif usulüyle, 4 taşınmazın ise kapalı teklif usulüyle satışa sunulması planlanıyordu.

Daha önce de sonuçsuz kalmıştı

Daha önce de benzer şekilde sonuçlanan ihale sürecinde ikinci kez sonuç çıkmaması dikkatleri çekti. Belediye yönetiminin satış sürecini yeniden gündeme alması bekleniyor.