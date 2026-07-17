Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında daha önce anlaşma sağladığı Litvanyalı oyuncusu Martynas Sajus ile yollarını ayırma kararı aldı. İzmir kulübünden yapılan resmi açıklamada, deneyimli oyuncuyla yeni sezon için imzalanan sözleşmenin karşılıklı mutabakat sonucunda feshedildiği belirtildi. Kulüp yönetimi, bugüne kadar takıma sağladığı emek ve katkılardan dolayı Sajus’a teşekkür ederek, bundan sonraki profesyonyel kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.

Sözleşmesi Haziran ayında uzatılmıştı ama...

İzmir ekibi, ayrılık kararının öncesinde Litvanyalı pivotun takımda kalacağını duyurmuştu. Kulüp, geride kalan sezonun ardından transfer çalışmaları kapsamında 6 Haziran'da Martynas Sajus’un sözleşmesinin uzatıldığını resmi olarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak yapılan bu son anlaşma, alınan yeni karar neticesinde iki ay geçmeden karşılıklı fesh edilerek geçerliliğini yitirmiş oldu.