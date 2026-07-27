İzmir'de CHP'den Yeni Parti'ye yönelik istifa dalgası sürmeye devam ederken, bu kez Konak İlçe Örgütü'nde dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, yaptığı açıklama ile birlikte hem ilçe başkanlığı görevinden hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Kalmaz, yalnız olmadığını ifade ederek ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, kurultay delegeleri ve çok sayıda partilinin de aynı kararı aldığını belirtti.

"Partinin mutfağında yetiştim"

Açıklamasında siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları'nda start verdiğini ifade eden Kalmaz, partinin her kademesinde görev aldığını ifade etti. Yıllarca saha çalışmalarında aktif rol üstlendiğini ifade eden Kalmaz, partiye hiçbir zaman kişisel beklentilerle katılmadığını belirterek, "Ben bu partinin mutfağında yetiştim. Çay yaptım, afiş astım, sandalye taşıdım, sokak sokak çalıştım" sözleriyle örgüt geçmişine dair kesitler paylaştı.

Parti yönetimine eleştiride bulundu!

Kalmaz, istifa hamlesinin kişisel bir kırgınlıktan değil, mevcut yönetim anlayışına yönelik eleştirilerinden kaynaklandığını ifade etti. Parti içindeki ortak aklın ve örgüt iradesinin yeterince dikkate alınmadığını iddia eden Kalmaz, CHP'nin bugün temsil ettiği yönetim anlayışına eleştirilerde bulunarak, yıllarca mücadele ettikleri değerlerin zarar gördüğünü öne sürdü.

"Kal ve sus" çağrılarına tepki!

Açıklamasında parti içerisinde kendisine sessiz kalması yönünde telkinlerde bulunulduğunu da öne süren Kalmaz, buna karşı çıktığını ifade etti. Sessiz kalmanın mücadele anlayışıyla uyuşmadığını belirten Kalmaz, haksızlık olarak gördüğü konular karşısında susmayı tercih etmediğini ifade etti.

"Üyeliğimden istifa ediyorum"

Serkan Kalmaz, CHP'den ayrılma kararını siyasi hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi. 18 yaşında büyük bir heyecanla katılım sağladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını duyuran Kalmaz, tüm görevleriyle birlikte parti üyeliğini de sonlandırdığını açıkladı.

"Yol arkadaşımızla birlikte ayrılıyoruz"

İstifanın bireysel olmadığını ifade eden Kalmaz, Konak İlçe Örgütü'nden çok sayıda yöneticinin ve partilinin de kendisiyle birlikte CHP'den ayrıldığını duyurdu. İl başkan yardımcıları, kurultay delegeleri, ilçe başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile uzun yıllardır partide görevde bulunan çok sayıda ismin de yeni siyasi oluşuma katılacağı Kalmaz tarafından ifade edildi.

Yeni Parti çatısı altında sürecek!

Siyasi hayatını bundan sonraki süreçte Özgür Özel öncülüğünde kurulmuş olan Yeni Parti bünyesinde devam ettireceğini duyuran Kalmaz, mücadelelerinin makam odaklı değil, halkın iradesine dayalı olduğunu ifade etti.

"Bir tabelaya değil, değerlere bağlıyız"

Açıklamasının son kısmında siyasi mücadelenin sadece parti ismiyle sınırlı olmadığını ifade eden Kalmaz, ana bağlılıklarının adalet, özgürlük, eşitlik ve demokratik değerlere olduğunu belirtti.

