Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir gündeminde önemli yer tutan Çankaya Otoparkı’nın depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatılmasının ardından AK Parti ve CHP kanadı arasında ciddi tartışmalar yaşanmış, Kemeraltı esnafı da, otoparkın kapatılmaması için eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Bugün Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici önderliğinde Çankaya otoparkı önünde esnaf toplandı. Eylemde tabut dikkat çekerken, destek amaçlı İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu, Lokantacılar Oda Başkanı Doğan Kılıç da yer aldı. Eylemde esnaf öldü Allah rahmet eylesin sloganları atıldı. Çankaya Otoparkı'nın önünden esnaf, Egemenlik Binası'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Bilici: Kemeraltı'na hainlik yapıyorlar

Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici Çankaya Otoparkı önünde yaptığı açıklamada, "Burada buluşmamızın tek sebebi, Kemeraltı'nın gerçekten otoparksız ve müşterisiz kalması. Kemeraltı'nda Balıkçılar Hali vardı, belediye kapattı. Salepçioğlu'nun arkasında otopark vardı, Vakıflar kapattı. Çankaya Otoparkımız vardı, burayı da el birliğiyle belediye ve Vakıflar kapattı. 'Açıyoruz' diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar ama esnaf 9 aydır siftah etmiyor. Kemeraltı'nda eskiden dükkânların üzerinde 'Kiralık' yazısı olmazdı. Şu an bütün esnaf üçkâğıtçı gibi oldu; aldıklarını ödeyemiyorlar, dükkânlarını boşaltıp kaçıyorlar. Herkes malını evine taşıyor. Biz burada doğruları söylemeyince herkes burada başka bir şey var sanıyor. Çarşıyı su basıyor, belediye yok. 1.700 yıllık tarihi çarşı diyoruz. Burada en kötü 300-500 esnafı olan AVM'lerin ücretsiz otoparkları var. Burada 30 bin esnaf diyoruz, 300 bine yakın çalışan diyoruz. Bırakın otoparkımız olmasını, olanları da kapatıyorlar. Kemeraltı'nın hesabı olanlar çıksın, konuşsun. Biz buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Kimin hesabı varsa lütfen Cumhurbaşkanımız hesap sorsun. Üç tane otoparkımız vardı. Üçünü de kapattılar. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Elemanlarının maaşlarını ödeyemiyor. İnsanlar gerçekten dükkânlarını kapatıp eşyalarını evlerine taşıyorlar. Bu kadar nankörlük olmasına gerek yok. İçeride üç beş arkadaşımız iş yapacak, önünü saçla kapatıyorlar, yol vermiyorlar. Nereden tutsak, neresinden bakarsanız bakın Kemeraltı'na hainlik yapıyorlar. Kemeraltı esnafının ekmeğiyle oynuyorlar. İzmir'de 300 bine yakın çalışan diyoruz. İzmir'in yarısından fazlası buradan ekmek yiyor arkadaşlar. Lütfen buradan gazeteci arkadaşlarımıza, yetkili arkadaşlarımıza, kim duyuyorsa sesimizi iletin. Sesimizi duyuracak merci bulamadık. 9 aydır bu kapalı otopark için 'Açacağız' diyorlar. Bugün yarın derken sezon bitti. Herkesin çekleri patladı. Kim kimin hesabını ödeyecek? Kim kimin hakkını verecek? Bu kadar duyarsızlık, bu kadar nankörlük olamaz. Bu esnaf vergi ödüyor. Bu esnaf eleman çalıştırıyor. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Biz az söyleyelim, siz çok anlayın. Biz burada sadece ve sadece Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Ne belediyeye ne de Vakıflara sesleniyoruz. Sesimizi duyan olmadı. Biz sesimizi sadece Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Buyrukçu: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz

Buradaki esnafın sesini artık duyun diyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu, "Gelse günlük 5.000 kişi yapar. 5.000 kişi günde bir tane pide yese 5.000 tane pide yapar. Bir limonata içse 5.000 tane limonata yapar. Yani Kemeraltı ekonomisinin bitmesi demek, İzmir ekonomisinin bitmesi demek. İzmir nüfusunun neredeyse yarısından fazlası geçimini buradan idame ettiriyor. İzmir esnafı demek İzmir demek, Kemeraltı demek. Kemeraltı'nda arkamızda görmüş olduğunuz bu otoparkı kapatmakla İzmir esnafını ve Kemeraltı'nı bitirdiler. Lütfen buradan en yetkili mercilere sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Buradaki esnafın sesini artık duyun. Buradaki insanların serzenişlerini duyun. Esnaf çaresizlikten dükkân kapatıyor. Bakın hemen arkanızda Kuyumcular Çarşısı var. İnanın Kuyumcular Çarşısı'nın önünden insan geçmiyor. Arkada Havra Sokağı var. Havra Sokağı binlerce yıllık bir çarşı, binlerce yıllık bir kültürdür. Kemeraltı bir kültürdür. Bu kültürü el birliğiyle yok ediyorlar. Bu otopark ocak ayında kapandı. Dediler ki iyileştirme yapılacak. Ama ne etrafı çevrildi ne de herhangi bir çalışma başlatıldı. Etrafı çevrilseydi, burada iyileştirme çalışmalarının başladığını görseydik, belki esnafın yüreğine bir nebze su serpilecekti. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir çalışma yok. Hiçbir iyileştirme çalışması yok. Bunun müsebbibi kimse lütfen çıksın ortaya. Kim yapacaksa bir an evvel düğmeye bassın" dedi.