Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi bu yaz kapılarını minik mucitlere açtı. Amaç net: Çocukları sadece teknoloji tüketen değil, üreten tarafa geçirmek.

Merkez bünyesinde başlayan 3D Tasarım Atölyesi ile çocuklar akıllarındaki fikirleri bilgisayarda çiziyor. Sonra da o çizimler üç boyutlu objelere dönüşüyor. Girdiler atölyeye, tasarlayıp çıktılar.

Uzay gezintisinden deney masasına

Tasarım bölümü işin sadece bir kısmı. Merkezde 16 ayrı deney istasyonu var. Yerinde görerek, dokunarak öğreniyor çocuklar bilimi. Uzaya meraklı olanlar için de bir planetaryum kurulmuş durumda.

Yaz boyunca sürecek atölyede dersler uygulamalı ilerliyor. Yapay zeka destekli programlarla tanışan minikler, hayal ettikleri nesneleri saatler içinde ellerine alıyor.

Kurs katılımı tamamen ücretsiz

Haftanın 5 günü kapılar açık. Herhangi bir ücret talep edilmiyor ailelerden.

Programın ders saatleri şu şekilde ayarlandı:

Salı - Cuma: 11.00 – 13.00 arası

Cumartesi: 14.00 – 16.00 arası

Kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenler smbm.konak.bel.tr adresini kullanabiliyor. İsteyenler 0532 350 97 51 numaralı WhatsApp hattından da merkeze ulaşabilir.



