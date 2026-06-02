Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Foça’nın yazlık bölgelerinde biriken hacimli atıklar için belediye ekipleri seferberlik başlattı. Foça Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla Yenifoça, Donatkent ve Gencelli mahallelerini köşe bucak temizledi. Konteyner kenarlarına gelişigüzel fırlatılan bahçe atıkları, kırık mobilyalar ve molozlar kepçelerle kamyonlara yüklenerek sokaklardan tek tek kazındı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte nüfusu katlanan bu sahil mahallelerinde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan bu operasyon, sokaklara derin bir nefes aldırdı.

Kurumlar el ele verdi sokaklar temizlendi

Sokaklardaki bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için iki belediye koordineli bir operasyona imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin araç ve personel desteği sağlamasıyla temizlik süreci hız kazandı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, sahadaki çalışmaların ardından kurumlar arası ortak aklın önemine değindi. Desteklerinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve saha ekiplerine teşekkür eden Fıçı, ilçenin her noktasında bu tarz kapsamlı temizlik hareketlerinin süreceğinin sinyalini verdi.

"Konteyner kenarlarına eski mobilya bırakmayın"

Operasyon bitti ancak temizliğin kalıcı olması tamamen vatandaşın elinde. Belediye yetkilileri, ilçenin temiz kalabilmesi adına kritik bir uyarıda bulundu. Budanan ağaç dallarının, eski ev eşyalarının veya tadilat atıklarının rastgele sokağa atılması temizlik çabalarını baltalıyor.

Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması, hacimli atıklar için belediye ile iletişime geçmesi isteniyor. Foça Belediyesi, benzer temizlik dalgalarını önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam ettirecek.

