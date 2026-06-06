Kredi Garanti Fonu teminatı ve TOBB organizasyonuyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin başvuru ekranları önümüzdeki pazartesi günü açılıyor. Piyasada nakit döngüsünü hızlandırması beklenen bu sistem, borçlanan firmalara ilk 6 ay boyunca sadece faiz ödemesi yapma, anaparayı ise sonraya bırakma konforu sağlıyor.

İzmirli Firmaların Başvurabileceği Dokuz Finans Kurumu

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve bölgedeki diğer tüm odalara üye olan KOBİ'ler, başvurularını gerçekleştirmek üzere kendilerine en yakın Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi ya da Ziraat Katılım acentelerine gidebilecekler. Tek bir şirketin kasasına girebilecek en yüksek finansman miktarı 3 milyon Türk Lirası olarak tayin edildi. Yıllık faiz oranları ise 24 aya kadar olan vadelerde yüzde 36, 24 ile 48 ay arasındaki vadelerde ise yüzde 34 şeklinde uygulanacak.

100 Milyar Liralık Dev Kaynağın İlk Parçası Geliyor

Finansmana erişim kanallarındaki tıkanıklıkları aşmak amacıyla kurumsal bir mutabakata varıldığını belirten yetkililer, piyasaya can suyu vermeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz dönemde ülke genelinde 61 bin firmanın bu imkandan yararlanarak 81 milyar liralık bir hacim oluşturduğu kaydedildi. Yeni dönemde ise toplam hedef 100 milyar lira olarak belirlenirken, bu bütçenin ilk aşaması olan 25 milyar liralık limit İzmirli ve tüm Türkiye'deki KOBİ'lerin erişimine açılacak.