Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önceki dönemlerde uzun yıllar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in önde isimlerinden Aziz Kocaoğlu, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı Yeni Parti süreciyle ilgili değerlendirmelerini Son Mühür’e açıkladı.

Aziz Kocaoğlu: Ben yeni partinin çıkış noktası olacağını düşünüyorum

Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı Yeni Parti’nin ülkenin içindeki problemlere çözüm üreteceğini söyleyen ve başarılı olacağının altını çizen Aziz Kocaoğlu, Özel ve arkadaşlarının krizi çözebilecek kabiliyete sahip olduklarını aktararak, “Ben Yeni Parti’nin ülkenin içinde bulunduğu her türlü problemin çıkış noktası olacağını düşünüyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Yalnız yapılması gereken çok iş var bunların kriz yönetimiyle çözülmesi gerekiyor. Bu krizi Özgür Özel ile arkadaşları iyi yönetirse ve yeni partiyi Türkiye geneline yayarlarsa başarılı olmamaları için bir neden yok” dedi.

“Bu zorunlu bir ayrılık herkes yüz yüze bakıyor”

Öte yandan, özellikle sosyal medya platformlarında Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin ve Özel’e yakın isimlerin tartışmaması gerektiğini hatırlatan ve asıl hedef alınması gerekenin AK Parti iktidarı olduğunun altını çizen Kocaoğlu, “Sosyal medyada bu yeni parti kuracaklar ile CHP’de kalanlar arasında bir tartışma gibi olaylar oluyor, hepimiz görüyoruz. Bu zorunlu bir ayrılık burada yine herkes yüz yüze bakacak ve ülkenin yararı için birleşecek. Burada CHP’yi ya da Yeni Parti’yi değil, AK Parti iktidarını hedef almak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“CHP’den istifa edeceğim”

Son olarak, ilerleyen günlerde CHP’den istifa edeceğini de belirten Aziz Kocaoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Ben CHP’den istifa edeceğim, çünkü oy vermeyeceğim ilerleyen sürece göre kararımı vereceğim”