Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli’de kurban pazarları arife gününün ilk ışıklarıyla birlikte mercek altına alındı. Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Kurban Komisyonu ekipleri, satıcılar ve alıcılar arasında pazarlıkların kızıştığı alanlarda sabah erken saatlerde denetim başlattı.

Sahada adım adım kontrol ediliyor

Ekipler kurban pazarlarını adım adım gezdi. Çadırların temizliği, kesim alanlarının hijyen standartları ve satıcıların resmi belgeleri tek tek kontrol edildi. Sadece evrak kontrolü de değil birçok konrtol yapılırken özellikle bayram yoğunluğunun vurduğu alanlarda çevre kirliliğine yol açabilecek her türlü unsur anında engellendi.

Pazar yerlerindeki eksikler sahada tespit edildi. Anında müdahale sağlandı.

Zabıta ekipleri denetimlerin sadece bayram öncesiyle sınırlı kalmayacağını açıkladı. Ekipler, kurban kesimlerinin yapılacağı bayram günlerinde de vardiyalı olarak sahada nöbette olacak.

"Bayram boyunca sahadayız"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bayram mesaisine dair net mesajlar verdi. Amacın, vatandaşın ibadetini hiçbir sağlık riski taşımadan, huzurla yapması olduğunu söyleyen Yıldız, süreci bizzat takip ediyor.

Zorlu bir lojistik yönetim olduğunu belirten Yıldız, çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi bizim ilk önceliğimiz. Ekiplerimiz sadece bugün değil, bayramın son gününe kadar sokaklarda, kesim noktalarında görev başında kalacak. Hem çevre sağlığını korumak hem de ibadetlerin hijyenik koşullarda yapılmasını sağlamak için taviz vermiyoruz. Çiğlili tüm hemşehrilerime şimdiden sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum.”



