Son Mühür/ Merve Turan- İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, altıncı gününde yalnızca edebiyat severleri değil, bilime ve doğaya ilgi duyan İzmirlileri de bir araya getirdi.

Okurlarla sohbet ettiler

Fuarın en dikkat çekici aktivitelerinden biri, İzmir Kent Kitaplığı tarafından gerçekleşen "Kırsal Kalkınmada Jeomiras" söyleşisi oldu.

Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda yapılan oturumda Prof. Dr. Alper Baba ve Dr. Yasemin Özcan Gönülal, İzmir’in yer altı zenginliklerinin yalnızca birer "taş toprak" olmadığını, doğru bir turizm ve kalkınma modeliyle kentin geleceğini nasıl şekillendirebileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Alper Baba, yaptıkları çalışmayla bölgenin yer altı ve yer üstü hazinelerini bilimsel olarak incelediklerini ifade ederek, mirasın modern şehirleşme ve turizmle bütünleştirilmesinin altını çizdi.

Söyleşinin ardından yazarlar, meraklıları için "Yer Bilimleri ve Kültür Kesişiminde Karaburun Yarımadası" kitabını imzalayarak okurlarla sohbet etti.

Okuma alışkanlıklarının nasıl değiştiği konuşuldu

Edebiyat dünyasındaki değişimler de fuarın odağındaydı. Yazarlar Fatma Esra Horasan, Müjgan Çınar, Ela Alkan Dereköylü ve Gonca Keskin’in yer altığı "Günümüz Öykücülüğü" paneli, okuma alışkanlıklarının nasıl değiştiğini gösterdi.

Ortak tespitte bulunan konuşmacılar; modern hayatın hızı, okuru daha kısa ama daha yoğun metinlere sürüklüyor.

Klasik hikaye anlatıcılığının yerini, karakterin iç dünyasının ve anlık duyguların ön planda olduğu yeni bir dilin aldığının altını çizdi.

26 Nisan’a kadar açık olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık katkılarıyla gerçekleşen büyük organizasyon, 26 Nisan’a kadar kapılarını açık tutacak.