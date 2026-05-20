Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, kurban kesim ücretlerinin İzmir Kasaplar Odası’nın talebi doğrultusunda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini duyurdu. Açıklanan tarifeye göre Kurban Bayramı’nın ilk gününde büyükbaş hayvan kesim ücreti 4 bin 500 TL, küçükbaş kesim ücreti ise bin 200 TL olacak. Bayramın ikinci gününde büyükbaş kesim fiyatı 3 bin 500 TL’ye, küçükbaş kesim fiyatı ise 900 TL’ye düşecek. Bayramın kalan günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 TL, küçükbaş kesimleri de 260 TL’den yapılacak.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, vatandaşlara belgesiz ve yetkisiz kişilere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, kurban kesimlerinin mutlaka alanında uzman kasap esnafı tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi:

"Kendisi kesim yapmayacak olan vatandaşlarımız, kurbanını belgesi olmayan korsan kasaplara değil, işin ehli kasap esnafımıza teslim etmeli Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir"

Sağlık ve güven vurgusu

Başkan Özbek, hem dini yükümlülüklerin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi hem de toplum sağlığının korunabilmesi için vatandaşların dikkatli ve bilinçli davranması gerektiğini ifade etti. Kurban kesimlerinin hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli alanlarda gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.