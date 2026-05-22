Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, mutlak butlan kararının duyurulmasının ardından, Ankara’da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel'in basın sonrasında il başkanlığında önünde toplanan partililere açıklamalarda bulundu.

Çağatay Güç: Özgür Özel dışında kimseden icazet almayız

Söz konusu mutlak butlan sürecinin temelde bir demokrasi meselesi olduğunun altını çizen ve CHP'yi kimseye teslim etmeyeceklerini vurgulayan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Biz bütün ilçeleri terk etmeme yönünde bir talimat verdik. Yaklaşık 450 Gençlik Kolları üyemiz bugün burada olacaklar. Plansız programsız ve Genel Başkanımızın talimatı olmadan hareket etmedik. Biz CHP'liler olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dışında kimseden icazet almayız. Milletimiz ile birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu darbeye teslim olmayacağız, bu durumu kabul etmiyoruz. Burası Atatürk'ün baba ocağı biz burayı kimseye teslim etmeyeceğiz. Bu bir demokrasi meseledir." diye konuştu.

"Direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Son olarak, direnişlerini sonuna kadar sürdüreceklerini aktararak, nöbet sisteme geçeceklerini kaydeden CHP'li Güç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Burada mişleri mışları bırakıp bir an önce erken seçim yapsınlar, bu insanlar seçim istiyor. Biz her gün burada nöbet sistemine geçeceğiz, asla ve asla CHP'yi teslim etmeyeceğiz. Bizler direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."