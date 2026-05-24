Son Mühür- Özgür Özel'in A Takımı'nda ekonominin iplerini teslim ettiği isim olan Güldem Atabay'ın hedefinde, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat vardı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Ankara Valiliği'nden Genel Merkez'in boşalatılması talebi sonrası yaşanan kaosta ön saflarda yer alan isimlerden biri, Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olarak dikkat çeken Mahir Polat'tı.

Mahir Polat'ın iddiasına yalanlama...

Mahir Polat'ın,

CHP Genel Merkezi'nin kapısına gelme nedeni olarak söylediği

''Ana nedenimiz, burada iki gündür çalışan memurlar, çalışan emekçilerimiz, bayram ikramiyeleri, maaşlarını alıp tatile gitmek istiyorlar. Burada yetkisiz bir şekilde oturdukları için bu insanların alacakları verilmiyor.

Onlar da çay ocağından temizlikçisine kadar insanlar bizlere ulaşmaya çalışıyor. Biz kimin neyi var ne yok bilmeden ödeme, yetki dağıtımı falan yapılamadığı için onlar da mağdur oluyor'' sözlerini hatırlatan Güldem Atabay,

''Maaş ödemek istemişler ya.. .Hani İzmir'in utançlarından biri Mahir Polat dedi... Bakın ben o "maaş ödemek istedikleri personeli" nasıl tehdit ettiklerini göstereyim'' diyerek genel merkez personeline Kılıçdaroğlu kanadından gelen baskıyı gösteren bir yazışmanın görüntüsünü paylaştı.

Mahir Polat'a kayyımın vekili göndermesi...



Mahir Polat'ın,

''Önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. 1 saate yakındır hiçbir diyalog çağrımıza, suhuletle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz'' sözlerine göndermede bulunan Güldem Atabay,

Mahir Polat'a, ''Partimizi basmaya torbacılarla gelen kayyımın vekili'' sözleriyle yüklendi.

