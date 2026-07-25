Alaçatıspor, kuruluşunun 100'üncü yılına bir sezon kala teknik direktör Bülent Öztürk ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yeni sezona iddialı ve güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Alaçatıspor'da, teknik direktörlük koltuğuna tanıdık bir isim oturdu. Kulüp yönetimi, takımı ve camiayı yakından tanıyan tecrübeli teknik adam Bülent Öztürk ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.



İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Alaçatıspor Başkan Yardımcısı Uğur Özen, Bülent Öztürk ile yola devam etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özen, "Hocamız kulübümüzü ve camiamızı yakından tanıyan, dinamiklerimizi bilen bir isim. Kendisiyle yeniden birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonda teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tüm ekibimize başarılar diliyorum. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüze, camiamıza ve tüm Alaçatı’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında taraftara da seslenen Başkan Yardımcısı Özen, Alaçatıspor sevdalılarını yeni sezonda da her zaman olduğu gibi tribünleri doldurarak takımlarının yanında olmaya davet etti.

Kaynak: İHA