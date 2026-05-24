Son Mühür/ Beste Temel- Kurban Bayramı kapıda, İzmir genelindeki yeşil alanlarda ise tam anlamıyla bir seferberlik havası hakim. Kent sakinlerinin tatilde akın edeceği sahil şeritleri, rekreasyon alanları ve parklar şu sıralar kelimenin tam anlamıyla baştan aşağı yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sorumluluk alanındaki tam 209 noktayı bayrama yetiştirmek için saha çalışmalarına hız verdi. mahalle aralarındaki kavşaklar, meydanlar ve refüjler de bu hummalı çalışmadan payını alıyor. Ekipler sahada. canhıraş çalışıyor.

Fırat atölyesi vardiyada

Belediye, bu yoğun hazırlık sürecinde dışa bağımlılığı azaltan bir formül devreye soktu. Parklarda zamanla yıpranan, kırılan ya da eskiyen banklar ve çöp kutuları çöpe gitmiyor. Büyükşehir’in kendi bünyesindeki Fırat Atölyesi’nde hummalı bir üretim var. Burada ustaların elinden çıkan yeni sosyal donatılar, vakit kaybetmeden kentin dört bir yanına dağıtılarak yerinde monte ediliyor.

Detaylar gözden kaçmıyor

Yürüyüş yollarındaki zemin bozukluklarından aydınlatma sistemlerindeki arızalara kadar her ayrıntı tek tek taranıyor. Çocukların güvenle koşup oynayabilmesi için oyun grupları ve kauçuk zeminler de sıkı bir denetimden geçiriliyor.

Sadece görsel değil, botanik bakım

İşin bir de görünmeyen, toprak altındaki boyutu var. Ekipler yalnızca çim biçip yabani ot temizlemekle kalmıyor; bitkilerin sağlığı için adeta bir doktor gibi çalışıyor. Her bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ve sulama miktarları, teknik ekiplerce laboratuvar titizliğiyle belirlendi. Toprak yapısını güçlendiren bu hamle, yeşil alanların sadece bayramda değil, yaz boyunca canlı kalmasını sağlayacak.

