İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, üniversitesinin Uzundere Yerleşkesi’nde tamamlanan ve halihazırda yapımı süren altyapı çalışmalarıyla sağlık bilimleri alanındaki akademik birimlerin tek kampüste toplanacağını duyurdu. Yerleşkenin 2026-2027 akademik yılına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Karahasanoğlu, bu noktada hummalı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Sağlık bilimleri yer alacak

Yerleşkenin önümüzdeki ay 7 Eylül tarihinde hizmete açılmasını hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Karahasanoğlu, "Sağlık bilimleri ile ilgili birimlerin burada yer almasını planlamaktayız. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu buradaki binada hizmet verecektir” dedi.

Yerleşkede, sağlık alanındaki eğitimlerde kullanılacak laboratuvarın altyapısının oluşturulduğunu da dile getiren Karahasanoğlu, ilerleyen süreçte alanın ileri düzeyde araştırma merkezine dönüştürülmesini de hedeflediklerinin altını çizdi.

“İzmirlilere kampüsümüz açıktır”

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin şehir merkezindeki avantajını koruyarak öğrencilere güçlü bir kampüs yaşamı sunmayı hedeflediği de belirtilirken, kampüste sosyal yaşamı destekleyecek yeni projeler üzerinde çalıştıklarının altını çizildi. Rektör Prof. Dr. Karahasanoğlu, “Bu inşaatların devamı için elbette adını yaşatmak isteyen, büyüklerin adını yaşatmak isteyen, hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmak isteyen İzmirlilere, vatandaşlarımıza da kampüsümüz açıktır. Burada hayırseverlik faaliyeti bağlamında, herhangi bir şekilde bir inşaata katkı vermek isteyen, sıfırdan bir bina yapmak isteyen hayırseverler için de adlarını yaşatmak suretiyle kampüsümüzün hazır olduğunu, buna elverişli olduğunu da ifade etmek istiyorum” diye konuştu.