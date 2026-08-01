Son Mühür - Süper Lig geçmişi olan ve uzun süredir ciddi finansal sorunlarla boğuşan İzmir’in asırlık kulübü Altay, tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. Yatırımcı arayışlarından sonuç alamayan siyah-beyazlı kulübün Başkanı Sinan Kanlı’nın, "Pazartesi günü gerekli makamlara başvuracağız. Başka çaremiz kalmadı" diyerek kayyım sürecini işaret etmesi, camiada çanları çaldırdı. İzmir iş dünyasının ve kentin önde gelen kurumlarının kulübün durumuna duyarsız kaldığını savunan taraftarlar ise protesto dalgası başlattı.

Arkas'a sert tepki

Siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerinin hedefin de İzmir kökenli dev kuruluşlardan Arkas Holding de yer aldı. Kulübün içinde bulunduğu duruma karşın şirketin Erzurumspor'a destek vermesi tepkileri artırdı. Erzurumspor’un sosyal medya hesabından yaptığı "Ailemize hoş geldin Arkas" başlıklı teşekkür paylaşımı, Altay camiasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İzmir merkezli bir şirketin kentin en eski spor kulübüne kapılarını kapatırken başka bir kentin takımına kaynak aktarmasını kabul edilemez olarak değerlendiren taraftarlar, Arkas Holding’in iletişim kanallarını ve sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.





"Yazıklar olsun sana İzmir, Büyük Altay’ı yalnız bıraktın"

Protesto eylemleri sadece holding binasıyla sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlılar, İzmir’in birçok simge noktasına ve işlek caddelerine de pankartlar asarak kentin tüm dinamiklerine seslendi. Şehrin farklı bölgelerinde sallandırılan "Yazıklar olsun sana İzmir, Büyük Altay’ı yalnız bıraktın" yazılı pankartlarla, sadece Arkas Holding’e değil, Altay’ın kayyıma devredilmesine seyirci kalan tüm İzmir iş dünyasına ve yetkililere çağrıda bulunuldu.