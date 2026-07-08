Fakat bu yoğun kent hayatında, komşuların birbirlerine olan fiziksel yakınlığı çeşitli uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Apartmanlarda bağımsız bölümlerin kullanımı sınırsız bir hürriyet sağlamaz.

• Çok katlı binalarda yapılan barbekü veya mangal, yayılan kömür kokusu ve is nedeniyle yan dairelerin yaşam alanını olumsuz etkiler.

• Komşunun temiz hava alma hakkını engelleyen bu duman salınımı, yasalara göre “katlanılması beklenemeyen rahatsızlık” olarak kabul edilir.

• Zabıta, bu eylem için idari ceza kesebilir.

• Olay Sulh Hukuk Hakimliğine taşınırsa, ilgili dairenin bu eylemi yapması adli kararla engellenebilir.

Gece Sohbetlerinin Yarattığı Hukuki Uyuşmazlıklar

İzmir'in hareketli ve sıcak yaz akşamlarında, evlerin dış mekanlarında gece yarılarına kadar süren kalabalık sohbetler, neşeli kahkahalar veya yüksek sesle dinlenen müzikler komşuluk ilişkilerinin en büyük sınavıdır. İnsanların dinlenme ve uyuma zamanlarında yapılan bu taşkınlıklar, hukuken çevreye verilen rahatsızlık olarak tanımlanır. Şikayet üzerine adrese gelen polis veya zabıta memurları, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesini bekleterek gürültü cezası kesmekle mükelleftir. Geceleri komşularının huzurunu kaçırmayı alışkanlık edinen ve uyarılara aldırış etmeyen apartman sakinleri için ise adliye koridorları görünür.

Üst Kattan Kaynaklanan Hasarlar ve İzmarit Vakaları

• İzmir’de site ve apartman yöneticileri, katlar arası atık akışı sorunuyla sıkça karşılaşmaktadır.

• Üst katlardaki temizlik faaliyetleri sonucu oluşan atıklar (halı tozu, kirli su, damlayan çamaşır vb.) alt kat sakinlerine rahatsızlık vermektedir.

• Bu durum, alt kat sakinleri için bir haksız fiil teşkil etmektedir.

• Alt kat sakinleri, uğradıkları maddi zararın tazmini için Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açabilmektedir.

• Tütün mamullerinin yanlış kullanımı da önemli bir sorun teşkil etmektedir.

• Açık alanda içilen sigaralardan atılan sigara izmaritleri, alt katlarda yangın riski oluşturabilir ve can ve mal güvenliği için tehlike yaratabilir.

Kanunlar bu tür sorumsuzlukları affetmez; dikkatsizlik sonucu başkasının mülküne zarar vermek ve can güvenliğini riske atmak, suçlunun hapis cezası talebiyle ağır ceza mahkemelerinde yargılanmasının önünü açar.