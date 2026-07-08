Mısır, Dünya Kupası G Grubu'nu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 32 turunda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda son şampiyon Arjantin karşısında 2-0 öne geçen Mısır, müsabakanın son bölümünde yediği 3 golle sahadan 3-2 mağup ayrılarak organizasyona veda etti. Karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösteren teknik direktör Hossam Hassan, federasyonun organizasyonun devamlılığı için Arjantin'i desteklediğini iddia etti. Turnuva süresince Filistin halkına verdiği destek mesajlarıyla da gündeme gelen deneyimli çalıştırıcının, geçmişte İzmir futboluyla doğrudan bir bağı olduğu belirlendi.

Alsancak Stadı'ndaki imza törenine rağmen transfer iptal oldu

Futbolculuk kariyerinde PAOK ve Neuchatel Xamax gibi Avrupa kulüplerinde de forma giyen Mısır futbolunun önemli golcülerinden Hossam Hassan, 1999 yazında Al Ahly kulübünden ayrıldıktan sonra o dönem Süper Lig'de mücadele eden Altay ile transfer görüşmeleri yaptı. 33 yaşındayken İzmir'e gelen ve Alsancak Stadı'nda kendisi için resmi bir imza töreni düzenlenen Hassan, Türkiye macerasına başlamadan ülkesine döndü. Mısırlı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ain'den gelen daha yüksek maliyetli teklifi kabul edince Altay'a transferi iptal oldu.