Bayındır ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede hem ata tohumundan yetiştirilen Turan Nergisi hem de doğadan toplanan onlarca farklı bitki ekonomik değere dönüşüyor.

Turan Nergisi yüz yıllık mirası yaşatmayı sürdürüyor

Bayındır'ın Turan Köyü, Oğuz boylarından Horasan üzerinden Anadolu'ya gelen ailelerin beraberinde getirdiği ata tohumu nergislerle şekillenen köklü bir üretim geleneğine sahip. Yaklaşık 100 yıldır yetiştirilen Turan Nergisi, güçlü kokusu ve dayanıklılığı sayesinde özellikle kış aylarında İzmir, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki üreticiler, nesilden nesile aktarılan yetiştiricilik bilgisiyle nergis üretimini sürdürürken, son yıllarda düzenlenen Nergis ve Kuru Çiçek Festivali de bu kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Üç yıldır gerçekleştirilen festival, hem üreticilere ekonomik hareketlilik kazandırıyor hem de ziyaretçilere İzmir'de bahar havasını erken yaşatan renkli görüntüler sunuyor.

Kuru çiçek üretimi köy ekonomisinin temel gelir kaynaklarından biri oldu

Turan Köyü'nde yaşayanların yaklaşık yüzde 70'i geçimini kurutulmuş çiçek üretiminden sağlıyor. Bahar aylarında başlayan yoğun mesai, doğadan toplanan ve bir kısmı özel olarak yetiştirilen bitkilerin işlenmesiyle ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Toplanan bitkiler boylarına göre sınıflandırılıyor, demetler halinde kurutuluyor ve ardından canlı renklerle boyanarak satışa hazır hale getiriliyor. Bu süreç tamamen el emeğine dayanırken, üretimin her aşaması dikkat ve deneyim gerektiriyor. Hazırlanan kuru çiçek demetleri çiçekçiler, organizasyon firmaları ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmelere toptan olarak gönderiliyor. Böylece köyde mevsimlik başlayan çalışma, yıl boyunca gelir sağlayan önemli bir ekonomik faaliyete dönüşüyor.

Avrupa'ya uzanan kuru çiçek yolculuğu

Turan Köyü'nde hazırlanan kurutulmuş çiçekler yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi görüyor. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki çiçekçilere ulaştırılan ürünler, Polonya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Gelin buketlerinden otel dekorasyonlarına, ev süslemelerinden organizasyon sektörüne kadar geniş kullanım alanına sahip olan kuru çiçekler, doğal görünümleri ve uzun ömürlü yapıları sayesinde tercih ediliyor. Üreticiler, doğadan rastgele toplanan her bitkinin kuru çiçek olarak kullanılamadığını vurgularken, yalnızca uygun özelliklere sahip türlerin özenle seçildiğini belirtiyor. Bu titiz üretim anlayışı, Turan Köyü'nün yıllardır koruduğu kalite standardının temelini oluşturuyor.

Doğadan toplanan otlar renkli dekorasyon ürünlerine dönüşüyor

Kuru çiçek üretiminde kullanılan bitkiler arasında başak, kuş otu, keten otu, lavanta, yulaf, pamukotu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pompas gibi çok sayıda tür yer alıyor. Toplanan bitkiler önce doğal yöntemlerle kurutuluyor, ardından farklı renklerde boyanarak dekoratif ürünlere dönüştürülüyor. Hazırlanan demetler özellikle gelin ve damat buketlerinde, kafe ve otel dekorasyonlarında, ev süslemelerinde ve özel organizasyonlarda kullanılıyor. Mayıs ayında başlayan yoğun üretim sezonu boyunca köyde hemen her evde süren çalışma, Turan'ın yalnızca nergisleriyle değil, kurutulmuş çiçek üretimindeki ustalığıyla da öne çıkmasını sağlıyor.