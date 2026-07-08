Son Mühür- Eski milli bisikletçi ve olimpiyat sporcusu Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, akademik ve sportif kariyerine küresel bir başarı daha ekledi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Akgönül, İsviçre'deki Lozan Üniversitesi ile Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Dünya Bisiklet Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü zorlu eğitim programını dereceyle bitirdi. Başarılı akademisyen, uluslararası geçerliliğe sahip "Certificate of Advanced Studies (CAS) Cycling Coaching" uzmanlık sertifikasını göğsüne taktı.

Dünyanın en prestijli bisiklet merkezinden onay

Lisansüstü düzeyde yürütülen ve 12 AKTS kredisinden oluşan bu özel program, bisiklet dünyasının en üst düzey eğitim standartlarını barındırıyor. Dünyanın en önemli bisiklet eğitim merkezlerinden biri olan UCI Dünya Bisiklet Merkezi ile Lozan Üniversitesi iş birliğindeki eğitim, modern antrenörlük modellerinden performans yönetimine, güncel spor bilimlerinden sporcu gelişimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Akgönül, bu zorlu süreci başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin spor bilimleri alanındaki uluslararası temsil gücünü artırdı. DEÜ’nün akademik kadrosuna da ciddi bir vizyon kazandırdı.

Hem yarışıyor hem bilim üretiyor

Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, sadece teoride kalmayan, hayatını bisiklet üzerinde geçiren bir isim. Geçmişteki olimpiyat ve milli takım tecrübelerini akademik kürsüye taşıyan Akgönül, pedalları hala aktif olarak döndürüyor.

Nitekim kendisi yakın zamanda dünyanın en prestijli yol bisikleti organizasyonları arasında yer alan L'Étape by Tour de France'ın Türkiye etabında yarıştı. 97 kilometrelik zorlu uzun parkurda mücadele eden başarılı sporcu, kadınlar genel klasmanını ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek

Disiplinli antrenman tarzını bilimsel yaklaşımlarla harmanlayan Akgönül, İsviçre’den aldığı bu yeni unvanla birlikte eğitim süreçlerinde vites yükseltecek. Olimpiyat halkalarının getirdiği saha tecrübesini ve Lozan'da edindiği güncel dünya trendlerini Dokuz Eylül Üniversitesi çatısı altında öğrencilerine aktaracak. Türkiye’nin gelecekteki bisiklet şampiyonları ve antrenörleri, bu küresel bilgi birikiminden doğrudan faydalanma şansı yakalayacak.