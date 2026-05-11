Son Mühür / İzmir’de belediyeler taşınmazlarını birer birer elden çıkarıyor. Nakit ihtiyacını karşılamak için belediyeler mal ve mülklerini satışa çıkarırken; son olarak ‘taşınmaz satışı’ yöntemine Çiğli Belediyesi’nden dev bir paket eklendi. Mülkiyeti belediyeye ait ve ilçenin en değerli noktalarında bulunan 23 farklı taşınmaz, 21 Mayıs’ta tek bir günde ihale tezgahına konulacak. Satışa sunulan alanların toplam muhammen bedeli ise tamı tamına 101 milyon 528 bin 630 lira.

Geçtiğimiz günlerde Çiğli Belediye Meclisi’nde kesin hesap görüşmeleri sırasında eleştirilere yanıt veren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediyenin 1 milyar 100 milyona yakın borcu olduğunu ifade etmişti. Borca karşı yapılandırma yapma niyetinde olduklarını söyleyen Başkan Yıldız, belediye envanterindeki sağlık ocağı, okul ve kreşi devrederek borcu kapatma yoluna gideceklerini belirtmişti.

Dev ticaret ve turizm alanı da satışta

Listeye göre; Çiğli Belediyesi elindeki konut alanlarından ticaret ve turizm imarlı arazilere kadar geniş bir portföyü elden çıkaracak. Özellikle Çiğli Balatçık’taki 30 milyon liranın üzerinde değer biçilen dev ticaret ve turizm alanı ihalenin en dikkati çeken parçası. Büyük Çiğli, Harmandalı ve Kaklıç’ta da konut arsaları birbiri ardında sıralanarak satışa çıkarılıyor.

"Peşin Ödeme" şartı eklendi

Belediyenin çıktığı ihalenin şartları da oldukça dikkat çekici. İhaleyi kazananın satış bedelini 15 gün içinde peşin ödenmesi gerekiyor. İhale 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da başlayacak ve 16.00’ya kadar sürecek. Açık teklif ve kapalı zarf usulleri bir arada uygulanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin ise 20 Mayıs saat 16.00’ye kadar dosyalarını teslim etmeleri bekleniyor.