Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen IPARD III programına ilişkin bilgilendirme toplantısı İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşti.

Mahmut Erkoç: Devlet desteği büyük önem taşıyor

Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, “Kentimizin bereketli toprakları dünyanın birçok yerine yakın lojistik konumu ile önemli bir merkez olma özelliği taşımaktadır. Kentimizin başarısının devam etmesi için devlet destekleri büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda IPARD programının büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Aytekin Öztaş: IPARD kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir program

IPARD programının uzun yıllardır kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir program olduğunun altını çizen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Öztaş, “IPARD programı uzun yıllardır kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir program olarak öne çıkmaktadır. Programın gelişimi dikkat çekicidir. Artık 81 ili kapsayan bir yapıya kavuşarak, katılımcılar arasında daha öngörülebilir bir sistem oluşturulmuştur. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak bizler de üyelerimizin bu fırsatlardan yararlanmasını önemsiyoruz” dedi.

Ercan Korkmaz: Her yatırım rekabeti yükseltecek

Son olarak, IPARD’ın kırsalda yeni istihdam alanları oluşturduğunu vurgulayan ve stratejik bir yatırım olduğunu aktaran İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: “Hayata geçirilecek her yatırım gıda sanayimizdeki rekabeti yükseltecektir. Aynı zamanda kırsalda yeni istihdam alanları oluşturacaktır. Bu nedenle bu tür destek programları yalnızca bir destek programı değil, stratejik bir yatırımdır. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”