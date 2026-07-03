Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZULAŞ A.Ş.'de aylardır süren ve uzlaşıyla sonuçlanmayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yasal sürecin sonuna gelindi. Belediye İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube ile işveren kanadı arasında tıkanan müzakerelerin ardından, süreç bugün resmen grev oylamasına taşındı. İZULAŞ atolyesinde kurulan sandıklarda işçiler, işverenin son teklifine karşı tamam mı, devam mı diyecek.

İşverenin yüzde 16,30'luk zam teklifi reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve yetkili sendika arasında yürütülen görüşmelerde taraflar masadan el sıkışarak kalkamadı. Edinilen bilgilere göre işveren tarafı, ücretler ve sosyal haklar için son olarak yüzde 16,30 oranında bir zam teklif sundu. Ancak bu oran sendika ve işçiler tarafından beklentilerin çok altında kaldığı gerekçesiyle reddedilince, 60 günlük yasal sürecin son aşaması olarak sandık seçeneği devreye girdi.

Şoförlerden Teleferiğe kritik karar

Yaklaşık 800 personeli doğrudan ilgilendiren sözleşmenin kapsama alanı da oldukça geniş. İZULAŞ bünyesinde kararı merakla beklenen çalışanların detayları şu şekilde;

Büyük bölümünü oluşturan EGO/Otobüs şoförleri, Teknik altyapıyı sırtlayan atölye çalışanları, Kentin turistik noktalarında görev yapan teleferik işletme personeli, Akıllı bisiklet sistemi BİSİM hizmetlerinde çalışan işçiler.