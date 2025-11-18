İzmir Konak Radikal Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Elif Esmira Özdirim, Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kızlar 59 kiloda mücadele eden genç sporcu, çıktığı dört karşılaşmayı da kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonluk sonrası Radikal Konak Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende Özdirim’e plaket ve çiçek takdim edildi. Törene Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Arslan, Radikal Konak Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Kara, Müdür Yardımcısı Müge Çakır, Kurumsal İletişim Müdürü Şive Karataş ve Rehberlik – ARGE Koordinatörü Şule Baş katıldı. Öğrenci arkadaşları Elif Esmira Özdirim’i alkışlarla tebrik etti.

“Öğrencimizle gurur duyuyoruz”

Radikal Konak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Müge Çakır, elde edilen başarının hem akademik hem sportif açıdan büyük gurur yarattığını belirtti. Çakır, “Esmira’yı tanıyalı yaklaşık dört ay oldu. Göztepe Spor Kulübü ile yaptığımız iş birliği sayesinde yollarımız kesişti. Spor ile eğitimi birlikte yürütebilmesi için özel çalışma programları hazırlıyoruz. Hedefleri büyük, ona olan inancımız daha da büyük. Bu gururu bize yaşattığı için teşekkür ederiz” dedi.

“Hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek”

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen uzun süredir Avrupa şampiyonluğu için çalıştığını anlatan Elif Esmira Özdirim, tekvandoya 10 yaşında başladığını söyledi. Özdirim, “Beş yıldır aynı kulüpteyim. Üç yıldır Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyordum. Zorlu maçlar geçirdim ama ailem, antrenörüm ve öğretmenlerim desteğini hiç eksiltmedi. Dört maç sonunda altın madalyaya ulaştım. En büyük hedefim olimpiyatlar. 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında ülkemi temsil ederek madalya almak istiyorum. Okulum ve öğretmenlerim süreç boyunca hep yanımda. Bu destek benim için çok değerli” dedi.

Gözünü olimpiyatlara çevirdi

Avrupa şampiyonluğunun ardından hedefini daha da büyüten genç sporcu, çalışmalarını sürdürerek olimpiyatlarda madalya kazanmak için yeni bir süreç başlattığını belirtti. Elif Esmira Özdirim, disiplinli antrenman programını sürdürerek uluslararası arenadaki başarılarını artırmayı amaçlıyor.