Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi, ilçenin kültürel altyapısını güçlendirmek amacıyla 2026 yılı yatırım programına aldığı Salon Alaçatı Kültür Merkezi projesini açıkladı. Alaçatı Mahallesi’nde konumlanan merkez, bölgenin karakteristik taş mimarisini koruyan, aynı zamanda modern ve şeffaf çizgilerle tasarlanan mimarisiyle dikkat çekiyor. Belediye teknik ekipleri tarafından hazırlanan proje, çevresiyle uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışla oluşturuldu.

1.150 m²’lik çok amaçlı kültür yatırımı

Toplam 1.150 metrekare kapalı alana sahip Salon Alaçatı Kültür Merkezi; konser, tiyatro, sergi ve konferans gibi farklı etkinliklere uygun 195 kişilik çok amaçlı salona sahip olacak.

Salonun kapasitesi:

Zemin kat: 150 kişi

Balkon katı: 45 kişi

Merkezde ayrıca:

35 ve 30 kişilik iki eğitim salonu,

40 kişilik açık sosyalleşme alanı,

kafe ve teras,

toplantı ofisleri ve kulis bölümleri bulunacak.

Yapı, çevredeki eczane, restoran ve otopark alanları da göz önünde bulundurularak yaya erişimini önceleyen bir şehircilik yaklaşımıyla planlandı.

Başkan Lâl Denizli: “Kültürel belleğe kalıcı bir armağan bırakıyoruz”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projenin Alaçatı’ya yeni bir kültürel merkez kazandıracağını belirtti: “Alaçatı’nın tarihî dokusuna saygılı, modern ama köklerinden kopmayan bir kültür merkezi tasarladık. Salon Alaçatı, yalnızca bir yapı değil, kentimizin kültürel belleğine kalıcı bir armağan olacak. Çeşme’de sanatı, eğitimi ve sosyalleşmeyi buluşturan yeni bir odak noktasını hayata geçiriyoruz.”

2026’da ihale sürecine giriyor

Salon Alaçatı Kültür Merkezi, 2026 yılı içerisinde ihale edilerek yapım sürecine başlayacak. Çeşme Belediyesi, bu proje ile “her mahalleye kamusal yaşam alanı” hedefini güçlendirmeyi; kültürel etkinliklerin daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.