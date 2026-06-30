Satış süreçlerinde yaşanan dolandırıcılık vakalarını engellemek ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla geliştirilen yeni nesil ödeme altyapısı, paranın güvenli bir dijital havuzda bekletilmesini sağlıyor. Tapuda resmi tescil mührü basılmadan paranın satıcıya geçmesini engelleyen bu sistem, İzmirli yatırımcıların haklarını koruma altına alacak.

Zorunlu Yürürlük Tarihi 1 Ekim Tarihine Çekildi

İzmir'deki tapu müdürlükleri ve finans şubelerinde teknik bir aksaklık yaşanmaması adına yasal takvimde esnekliğe gidildiği duyuruldu. Taşınmaz mevzuatındaki son değişikliklere göre 1 Temmuz'da zorunlu olarak hayatımıza girmesi beklenen korumalı ödeme sistemi, Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla 3 ay ileriye kaydırıldı. Bakanlığın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü sistem entegrasyon çalışmalarının sağlıklı tamamlanması amacıyla yeni başlangıç tarihi 1 Ekim olarak belirlendi.

E-Devlet Entegrasyonu ve Bloke Havuz Sistemi

İzmir genelindeki alım satımlarda uygulanacak olan bu sistemin işleyiş modeli tamamen güvence odaklı. Belirlenen bankalarda açılacak özel hesaplarda gayrimenkul bedeli bloke edilecek. Alıcıya ve satıcıya iletilen referans numarası yardımıyla e-Devlet arayüzünden tapu dairesine başvuru iletilecek. Devir işlemleri resmi makamlarca tamamlanıp onaylandığı an, bloke edilen nakit otomatik olarak satıcının banka hesabına transfer edilecek. Eğer masada bir pürüz yaşanır ve devir gerçekleşmezse, para güvende kalacak ve sahibine iade edilecek.

Şirketlerin Satışları da Dahil: Emlakçılar Süreci Yönetecek

İzmir'de konut veya ticari mülk üreten inşaat firmaları, şirketler ve tüm tüzel kişilikler de 1 Ekim'den itibaren bu sisteme tabi olacak. Şehirdeki emlak ofisleri ise yeni dönemde danışmanlık ve koordinasyon görevini üstlenecek.