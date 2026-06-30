Son Mühür/Hüseyin Demir AXA Türkiye, Ocean's 7 serisinin en zorlu etaplarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı geçişine hazırlanan ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca'yı düzenlenen törenle uğurladı. Daha önce Ocean's 7 kapsamında Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçen Tuna Tunca, 7 Temmuz'da Belfast'a giderek geçiş tarihine kadar soğuk su kampına katılacak. Başarılı sporcu, 21-27 Temmuz tarihleri arasında dondurucu soğuk suyu ve güçlü akıntılarıyla bilinen Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak. İzmirli başarılı sporcu bu zorlu etaba hazırlanırken soğuk su kampına katılarak kendini adapte etmek istiyor. Tunca Tunca’nın ailesi, sevdikleri ve sponsorları bu zorlu süreçte sporcuyu hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Başkan Cemil Tugay'da başarılı sporcunun uluslararası organizasyonlardaki başarılarını hep takdir ediyor.

“AXA Türkiye’den destek mesajı”

AXA Türkiye'nin "Değerler Ortağı" olarak destek verdiği Tuna Tunca, şirketin Ege Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Organizasyonda şirket yöneticileri, başarılı sporcuya destek mesajlarını iletti.

“Soğuk su kampında adaptasyonumuzu tamamlayacağız”

Kuzey Kanalı hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülnur Tunca, "Tuna için deniz, akışın ve özgürlüğün bir simgesi. O artık kendi ritmini buldu ve bu ritimle okyanusları birer birer aşmaya başladı. Bu rotada ciddi zorluklar var, bunu biliyoruz. En başında ise Kuzey Kanalı’nın 12 derecelik soğuk suyu var. Aylardır her gün antrenman yapıyoruz. Şimdi ise AXA Türkiye desteğiyle gideceğimiz soğuk su kampında adaptasyonumuzu tamamlayacağız” dedi.

“Aynı dünyayı paylaşanlarla okyanusta bir yol çiziyor”

Tuna Tunca'nın arkasındaki desteğin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Gülnur Tunca, "Tuna Tunca’nın yola tek başına çıktığını ancak arkasındaki desteğin her gün büyüdüğünü ifade eden anne Tunca, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AXA Türkiye, Tuna’nın iki kolundaki iki büyük güç. Yıllardır bize karşılıksız emek veren Antrenör Mert Onaran ise suya çarpan ayaklarımız. Anne ve baba olarak onu sadece suyun akışına bıraktık. Bugün öyle mutluyuz ki, bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Tuna başardıklarıyla kendisiyle aynı dünyayı paylaşanlara okyanusta bir yol çiziyor” ifadelerini kullandı.