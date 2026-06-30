Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA A.Ş.'de yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde ezber bozan gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile SODEMSEN'in işveren tarafını, TÜRK - İŞ'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şubesi'nin ise işçi tarafını temsil ettiği müzakereler, yüzde 16,30'luk zam teklifi nedeniyle tıkanmıştı.

TİS taslağının ücret ve sosyal haklar gibi temel maddelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerinde süreç Yüksek Hakem Kurulu'na taşınmıştı. İZDOĞA işçilerinin enerji iş kolunda yer alması ve kadrolu İZSU çalışanları gibi grev yasağı kapsamında olduğu düşünülerek yapılan başvuruya, YHK'den yanıtt geldi. Kurul, İZDOĞA A.Ş.'de yasal bir grev yasağı ve engeli bulunmadığına hükmederek dosyayı esastan görüşmeden iade etti.

Kararın ardından Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şubesi çalışanlarına duyuru yayımladı. YHK'nın kararının bir ilk olduğunu belirten şube yönetiminin ifadeleri şu şekilde;

"Değerli Arkadaşlar,

Hepinizin bildiği gibi, İZDOĞA A.Ş. 2026-2028 dönemine ilişkin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine 6356 sayılı Kanun gereğince Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) taşınmıştı.

Yüksek Hakem Kurulu, tarihinde bir ilke imza atarak, İZDOĞA A.Ş.’de yasal bir grev yasağı ya da engeli bulunmadığı ve kanuni grev kararı alınabileceği gerekçesiyle başvurumuzu esastan görüşmeyerek iade etmiştir.

YHK’nun bu iade kararının ardından sendikamız, İZDOĞA A.Ş.’de yasal süreci devam ettirilip kanuni grev kararını alacaktır.

Sürecin her aşaması hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Tüm işçi arkadaşlarımıza önemle duyurulur.

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Yönetimi"