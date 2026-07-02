Araçların yola uygunluğunu belgeleyen bu işlemi aksatanları bekleyen tabloda hem maddi hem de idari yaptırımlar öne çıkıyor.

Kesenin Ağzı Açılıyor

İzmir'de polis veya jandarma ekiplerine muayenesiz yakalanmanın karşılığı 2.167 TL idari para cezası. Ancak devlet, erken ödeyenlere bir kolaylık sağlıyor. Ceza makbuzu kesildikten sonraki 15 günlük periyotta ödeme gerçekleştirilirse tutar 1.625,25 TL seviyesine iniyor. Sürücünün siciline ise 10 ceza puanı kaydediliyor. Ek olarak, TÜVTÜRK istasyonuna gidildiğinde gecikilen her aylık dilim için toplam ücrete %5 oranında gecikme zammı ekleniyor. Yani ne kadar geç kalınırsa, ödenecek fatura o kadar kabarıyor.

Bir Haftalık Son Şans

Denetimde aracı durdurulan kişiye doğrudan bağlama işlemi yapılmıyor. Kanunlar gereği İzmirli sürücüye Ek-33 belgesi veriliyor. Bu form, aracı istasyona götürebilmek için 7 gün boyunca geçerli bir geçici izin belgesi niteliği taşıyor. Şayet bu bir haftalık süre zarfında randevu alınıp muayene işlemi sonuçlandırılmazsa, aracın yola çıkma hakkı tamamen iptal ediliyor ve görüldüğü yerde trafikten men ediliyor.

Kasko ve Sigorta Kalkanı Düşüyor

İzmir'in kalabalık caddelerinde muayenesiz bir araçla kaza yapmak felaketle sonuçlanabilir. Çünkü trafik sigortaları, taşıtın muayenesiz olmasını gerekçe göstererek hasar bedelini karşılamayı reddedebiliyor. Araç değer kaybı ve kaza masrafları tamamen ruhsat sahibinin üzerine yıkılıyor. Randevusuz olarak istasyonlara gitmek mümkün olsa da, saatlerce sıra beklememek için önceden dijital ortamda planlama yapmak sürücülerin faydasına olacaktır.