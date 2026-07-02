Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı kentin tanınmış genç iş insanlarından Muhammet Yılmaz, yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarını ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘yüksek faiz’ içeren ekonomi programını Son Mühür’e değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muhammet Yılmaz: Ekonomi programının başarısı enflasyonun kalıcı bir şekilde düşmesiyle olur

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin tek başına yeterli olmadığını aktaran DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, vatandaşların sofrada ve pazarda hissetmediği düşüşün hiçbir şekilde karşılığının olmayacağını aktararak, “Bu veriler bize rehber oluyor ancak yarın açıklanacak enflasyon tek başına yeterli değil. Asıl açıklanması gereken vatandaşın cebinin ve sofrasının ne zaman rahatlayacağıdır.

Bir türlü bu gerçekleşmiyor. Ekonomik programın başarısı; enflasyonun kalıcı olarak düşmesi, alım gücünün artmasıyla olacak bir şey ve uzun zamandır bu olmuyor. Piyasanın beklentisi yıllık enflasyonda sınırlı bir gerileme ancak vatandaşın beklentisi istatistiklerdeki düşüş değil fiyatların hissedilecek bir şekilde düşmesidir. Ben bu düşüşü sofrada ve pazarda hissetmiyorsam rakamlar düşse ne olacak, düşmese ne olacak? Genel Başkanımız Ali Babacan’ın da söylediği gibi bu işler kağıt üzerinde olacak işler değil. Vatandaş, ne zaman pazara gitse mutsuz ayrılıyor” dedi.

“Faiz yüzünden piyasada para kalmadı”

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüksek faiz içeren ekonomik programının iş dünyasına yansımaları hakkında da konuşan DEVA Partili Yılmaz, piyasada faizin bütün parayı vakumladığının altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“En büyük durgunluk iş yaptığımız firmalardan ödeme alamamaktır. Bunun en büyük nedenlerinden biri piyasada paranın olmamasıdır. Yüksek faizin en büyük yansımalarından ve olumsuz sonuçlarından biri budur. Hiç kimse de para yok, hiçbir sektörde yok. Bir güç bütün parayı vakumlamış işte o vakum faizdir. Ne yazık ki bu konuyla ilgili umudumuz da yok çünkü piyasalar çok belirsiz bir şekilde ilerliyor, hiçbir şekilde güven yok”