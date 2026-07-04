En güvenli kabul edilen 8. basamaktaki bir sürücü 8 bin 863 lira öderken, sıfırıncı risk grubundaki bir kişi için bu meblağ 53 bin 177 liraya fırlıyor. Ticari taksi işletmecileri ise İzmir'de en yüksek risk diliminde 151 bin 503 lira tavan bedeliyle karşı karşıya kalıyor. Riskli ve risksiz gruplar arasındaki farkın yüzde 500'e yaklaştığı bu sistem, taşıt işleticilerinin geçmiş hasar kayıtlarına göre şekilleniyor.

Düzenleyici Birimin Oransal Kararı

Tüm bu fiyatlamaların zemininde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yatıyor. İlgili merci, trafiğe çıkmak için yasal ön şart olan sigorta ürünlerinde ülke genelini kapsayan yüzde 4 oranında bir fiyat güncellemesi gerçekleştirdi. Yapılan bu artış, İstanbul'daki standart bir otomobilin hasarsızlık poliçesinin taban tutarını 18 bin 789 liraya kadar taşıdı. Diğer büyük şehirlerdeki tabloya bakıldığında; İstanbul'da riskli dilim 56 bin 367 lira, güvenilir dilim 9 bin 395 lira olurken, Ankara'da bu rakamlar sırasıyla 54 bin 772 lira ve 9 bin 129 lira olarak tespit edildi.

Büyük Otobüslerdeki Fiyatlama

Taşımacılık sektörünün ağır vasıta kısmı olan büyük otobüs grubunda, meblağlar oldukça yüksek. Oturma kapasitesi 31 ve üzeri olan otobüslerin, en riskli sınıfa girmesi durumunda ödemeleri gereken zorunlu belge tutarı İstanbul verilerinde 394 bin 539 lirayı buluyor. Ankara'daki ticari taksiler ise 156 bin 48 liralık maksimum dilim ücretleriyle işlem görüyor.

Evraksız Seyir Halinin Sonuçları

Poliçe yenilemesini aksatan kişilerin trafiğe çıkışına yasalar gereği müsamaha gösterilmiyor. İzmir emniyet teşkilatının yaptığı rutin kontrollerde, belgesi iptal olmuş veya yapılmamış araçlara 1.246 lira idari para cezası veriliyor. Şahısların taşıtları, belgeler tamamlanıncaya değin otoparklara çekiliyor. Yol kontrollerinde memurlar tarafından anlık satın alma fırsatı verilse dahi, sigortası olmadan trafik kazasına karışan sürücüler 2 bin 39 lira ceza ödüyor. Bunun yanında, karşı tarafın uğradığı tüm maddi zararların ödemesi de sigorta şirketinden değil, bizzat kazaya sebebiyet veren vatandaştan tahsil ediliyor.