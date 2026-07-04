Japonya’nın en tehlikeli suları, Türk kadınının azmi karşısında teslim oldu. Manş Denizi ve Kuzey Kanalı'nı geçerek adını dünyaya duyuran 25 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, bu kez Pasifik'in hırçın dalgalarıyla çarpıştı. Genç sporcu, dev dalgalar ve güçlü akıntılarla boğuştuğu Tsugaru Kanalı parkurunu 13 saat 44 dakikada tamamlayarak bu başarıya ulaşan en genç Türk yüzücü unvanını eline geçirdi. Dile kolay, tam 45 kilometre boyunca kulaç attı.

Dev dalgalara karşı 13 saatlik inat

Tsugaru Kanalı, dünya genelinde açık su yüzücülerinin en çok çekindiği, öngörülemez hava şartlarıyla bilinen zorlu bir etap. Türkoğlu’nun ana sponsoru Vestel tarafından X platformu üzerinden yapılan resmi açıklamada, mücadelenin ne denli çetin geçtiği gözler önüne serildi.

Hırçın dalgalara rağmen pes etmeyen milli sporcu, saatlerce akıntıya karşı kulaç atarak hedefine ulaştı. Kurum, genç yüzücünün doğa şartlarını alt ettiği bu performansı "inanılmaz bir mücadele" olarak nitelendirdi. Manşetler sonuna kadar hak edilmişti.

Zafere sadece tek bir kulaç kaldı

Bu büyük başarı, sıradan bir kanal geçişinden çok daha büyük bir küresel hedefin parçasını oluşturuyor. Türkoğlu, dünya havacılık ve denizcilik otoritelerince açık su yüzücülüğünün en büyük meydan okuması kabul edilen "Okyanus Yedilisi" (Oceans Seven) unvanının peşinde koşuyor.

Japonya etabının sorunsuz tamamlanmasıyla birlikte, geride aşılması gereken sadece son bir parkur kaldı. Genç yüzücü, bu son engeli de devirdiği takdirde dünya spor tarihine adını altın harflerle kazıyacak. Şimdi tüm Türkiye, Oceans Seven listesinin son durağından gelecek o son zafer haberini bekliyor.

