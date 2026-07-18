Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarılarını sürdürüyor. 23 olimpik branşla ülkemizin en çok olimpik branşına sahip olan İzmir BBSK, başarıdan başarıya koşuyor. İzmir Atatürk Stadı’nda düzenlenen Ercan Erden Atmalar Kupası’nda 113 sporcu mücadele etti. İzmir BBSK sporcularından Ayhan Koca, U18 gülle atma branşında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Zeynep Korkmaz, U16 çekiç atma branşında, Öykü İşel ise U16 cirit atma branşında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Başkanı Berkan Alptekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. İzmirli sporseverler atletizme doydu. Atletizmin farklı branşlarında ter döken sporcular ayakta alkışlandı.

Muhabir: Hüseyin Demir