Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlara verdiği destek ve yatırımla adından söz ettiriyor. Şehrin sportif gücünü artıran İzmir BBSK, yetiştirdiği sporcularla örnek oluyor. Celal Atik Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi judoda tarihi başarılara imza atıyor. 13-15 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen Uluslararası Emre Yazgan Minikler Judo Turnuvası’nda 17 ülkeden, 34 ilden ve toplam 1.780 sporcu katıldı.

“İzmir’in gururu oldu”

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcusu Şemsettin Durmaz, 50 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Kerem Uras Felek, 46 kilo kategorisinde, Halime Ömür Ercan ise +57 kilo kategorisinde turnuvayı beşinci sırada tamamlayarak üstün bir performansla ayakta alkışlandı. Turnuvanın ardından İzmir BBSK’nın organize ettiği minik judocular uluslararası düzeydeki hazırlıklarını tamamlayarak yurda dönecek. İzmir BBSK Başkanı Berkan Alptekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İzmir’imizi başarılı bir şekilde temsil ettiler, hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.