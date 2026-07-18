Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlara yatırımlarını sürdürüyor. İzmir BBSK, yetiştirdiği sporcularla örnek oluyor. İzmirli master kategorisinde yer alan sporcular turnuvalarda şehrin gururu oluyor. 11-12 Temmuz tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen şampiyonada M45 kategorisinde mücadele eden Mesut Öztürk; cirit atma, disk atma ve gülle atma branşlarında rakiplerini geride bırakarak üç Türkiye şampiyonluğu elde etti ve organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı. M65 kategorisinde yarışan Ahmet Yıldırım ise 100 metre ve 200 metre yarışlarında Türkiye ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Berkan Alptekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İzmir’i temsil eden bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Muhabir: Hüseyin Demir