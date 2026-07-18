Milli takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Antalya’da tatil yapıyor. Dünya Kupası’ndan sonra kısa bir mola veren genç oyuncu Antalya’da minik futbolculara sürpriz yaptı. Spor okulunda yer alan alan minikler Arda Güler’i gördüğünde büyük sevinç yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporcular Dünyan yıldızı Arda Güler ile fotoğraf çekilmek için yarışa girdi.

“Arda Güler’den moral ziyareti”

Real Madrid Foundation metodolojisiyle eğitim alan çocuklar için büyük moral kaynağı olan ziyaret, kampın en özel anlarından biri olurken, Arda Güler'in sahadaki samimi görüntüleri minik futbolculara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil yaptığı Antalya'daki Regnum The Crown'da düzenlenen Real Madrid Foundation Football Clinic Antalya etkinliğinde futbol eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Antrenman sahasına çıkan yıldız oyuncu, genç sporcularla sohbet ederek pas çalışmaları yaptı ve çocukların heyecanına ortak oldu.

“Miniklere ilham oldu”

Real Madrid Foundation metodolojisiyle eğitim alan çocuklar için büyük motivasyon kaynağı olan ziyaret, kampın unutulmaz anları arasında yer aldı.Arda Güler'in aynı sahada çocuklarla futbol oynaması ve birebir ilgilenmesi, katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşattı.

“Real Madrid ekolünü anlattı”

Regnum ev sahipliğinde ve BFF iş birliğiyle düzenlenen Real Madrid Foundation Football Clinic Antalya'da, 6-16 yaş arasındaki çocuklar FIFA standartlarındaki sahalarda eğitim alıyor. Arda Güler, gençlerle diyalog ve iletişimde kalarak onlara futbol oyun bilgisini ve Real Madrid ekolünü anlattı. Yıldız futbolcu deneyimlerini ve futbol macerasını miniklerle paylaştı.