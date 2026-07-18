Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi. Sporcular madalya hedefiyle yarıştı. İzmirli sporcular ise turnuvaya damga vurdu. Göztepe Spor Kulübü’nün sporcusu Mehmet Ayberk Koşak, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şampiyonada altın ve bronz madalya ile Göztepe’nin gururu olan başarılı sporcu üstün performansıyla göz kamaştırıyor. Sarı-kırmızılılar olimpik branşlarda elde ettiği derecelerle İzmir’in gururu oluyor. Başkan Mehmet Sepil ve Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz’da takımı, sporcuları ve Mehmet Ayberk Koşak’ı tebrik etti. Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunun milli sporcu gurur duyduğunu belirtti.

“Göztepeli Ayberk, gözünü Akdeniz oyunlarına dikti”

Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Mehmet Ayberk Koşak, “Bizim için çok değerli bir Türkiye Şampiyonası oldu. Hem bireysel olarak istediğim sonuçları aldığım hem de takımımızın başarısına katkı sağlayabildiğim için çok mutuyum. Göztepe arması altında Türkiye Şampiyonu olmak çok gurur verici. Ayrıca atlet finallerinde iki altın madalya ve bir bronz madalya ile bu başarıyı taçlandırmak ayrı bir gurur oldu. Takım olarak toplamda 7 madalya kazandık. Bu başarıda emeği olan antrenörlerimize ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi bu motivasyonla önümüzdeki Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’ndaki hedeflerimiz için en iyi şekilde hazırlanacağız. Göztepe taraftarına ve camiasına çok teşekkür ediyorum. Göztepeli olduğum için çok mutluyum” dedi.