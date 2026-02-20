Son Mühür- İzmir yerel siyasetinin aktif isimlerinden biri olan Torbalı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, çevre ve sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin yeni sivil toplum gücü olması beklenen Cemre Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Çevre bilincini toplumsal bir kültür haline getirmeyi hedefleyen vakıf, genç kuşakların gönüllülük esaslı projelere katılımını teşvik ederek, ekolojik dengenin korunmasında stratejik bir rol üstlenmeyi planlıyor. Duman’ın yerel yönetimlerdeki tecrübesiyle vakfın yönetim kadrosunda yer alması, bölgedeki çevre yatırımları açısından da önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla dev tanıtım

Toplumsal dayanışma ve doğa dostu politikaları merkeze alan Cemre Vakfı’nın resmi lansman töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir görkemle gerçekleştirildi. Başkentte düzenlenen programda, vakfın kuruluş felsefesi, vizyonu ve Türkiye’nin çevre stratejilerine sunacağı sivil toplum katkıları kamuoyuna ilan edildi.

Sürdürülebilir gelecek için yerel tecrübe birleşiyor

Vakıf bünyesinde üstlendiği yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gizem Akyüz Duman, özellikle sürdürülebilir çevre yaklaşımları ve geri dönüşüm sistemleri konusundaki birikimini vakıf çalışmalarına entegre edeceklerini ifade etti. Belediye meclis üyeliği süresince edindiği yerel yönetim deneyimini, Cemre Vakfı’nın ulusal hedefleriyle harmanlamayı amaçlayan Duman, yerel dinamiklerin çevre politikalarındaki etkisini güçlendireceklerini vurguladı. Bu iş birliğinin, hem İzmir yerelinde hem de Türkiye genelinde kalıcı çevre projelerinin üretilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Akademiden kamu iş birliğine: Kapsamlı faaliyet ağı

Cemre Vakfı, faaliyetlerini sadece çevre farkındalığıyla sınırlı tutmayarak; iklim kriziyle mücadele, afet yönetimi, gençlik gelişim programları ve kapsamlı gönüllülük projeleri gibi başlıkları çalışma ajandasına ekledi. Kamu kurumları, akademik çevreler ve diğer sivil toplum paydaşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etmeyi prensip edinen vakıf, projelerini ulusal sınırların ötesine taşıyarak uluslararası ölçekte de söz sahibi olmayı hedefliyor. Vakfın, sivil toplum perspektifinden sunacağı yenilikçi çözümlerin, Türkiye’nin çevre politikalarında yeni bir sayfa açması öngörülüyor.