Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis ağını yöneten dev bir suç organizasyonu çökertildi. İstanbul merkezli operasyonun en kritik ayaklarından birini İzmir oluştururken, toplamda 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar suç dünyasına büyük bir darbe indirdi. Dijital materyallerin derinlemesine incelenmesiyle ortaya çıkarılan bu karanlık yapının, milyarlarca liralık bir para trafiğini yönettiği ve devasa bir iletişim ağı kurduğu belirlendi.

Zehir tacirleri ve bahis çetesi kıskıvrak yakalandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, içerisinde İzmir'in de bulunduğu Ankara, İstanbul, Zonguldak, Uşak ve Erzurum illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özellikle İzmir'deki operasyon noktalarında titizlikle yürütülen çalışmalar, şebekenin bölgesel bağlantılarını da gün yüzüne çıkardı. Toplamda hakkında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 18'i emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun odağında, uyuşturucu ticaretiyle elde edilen kirli paranın yasa dışı bahis platformları üzerinden sisteme dahil edilmesi yatıyor.

MASAK raporu dudak uçuklattı: 10 milyar liralık dev işlem hacmi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor, suç şebekesinin finansal gücünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 2023 ile 2025 yılları arasındaki süreci kapsayan incelemelerde, zanlıların hesapları üzerinden tam 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 liralık astronomik bir para trafiğinin döndüğü tespit edildi. Bu devasa işlem hacmi, suç gelirlerinin nasıl bir mekanizmayla aklandığını da kanıtlamış oldu. Soruşturmanın finansal ayağında elde edilen veriler, suç örgütünün sadece fiziksel değil, dijital dünyada da ne denli aktif olduğunu gösterdi.

75 milyon liralık mal varlığına ve kripto hesaplara el konuldu

Yürütülen operasyonun en somut sonuçlarından biri de şüphelilere ait taşınmaz ve dijital varlıklara yönelik oldu. Yargı kararıyla, şebeke üyelerinin mülkiyetinde bulunan 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına, banka mevduatlarına ve kullanılan kripto varlık hesaplarına el konuldu. Suçtan elde edilen gelirin bu yöntemlerle kamuya geri kazandırılması hedeflenirken, şahısların tüm finansal damarları kesilmiş oldu. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahse aracılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari isimler için takip sürüyor: Adli kontrol ve yakalama çalışmaları

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun İzmir ve diğer illerdeki ayağında henüz ulaşılamayan firari konumdaki şahısların yakalanması için emniyet birimlerinin koordineli çalışması ise aralıksız devam ediyor. Savcılık kaynakları, dijital delillerden elde edilen yeni bilgiler ışığında soruşturmanın derinleşebileceğini ve yeni gözaltıların yaşanabileceğini ifade ediyor.

