Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi’nin aktivite merkezlerinde eğitim gören 3-5 yaş arası çocuklar 23 Nisan Bayramı için hazırladıkları gösterileri Ayfer Feray Açık Tiyatrosu’nda sergiledi. Büyükpark’taki tiyatro binasını dolduran aileler çocuklarının ilk sahne tecrübesine tanıklık etti.

Belediye bünyesideki 10 ayrı merkezden gelen minikler yaş gruplarına göre hazırlanan iki farklı programla izleyicinin karşısına çıktı.

Eski şarkılar ve halk dansları harmanlandı

Sahne akışında tek bir türe bağlı kalınmmadı.

Bir grup çocuk "Cici Kızlar" ve "Memleketim" gibi klasiklerle dans ederken, diğerleri "Anadolu Ateşi" koreografisiyle performans sergiledi. Küçük yaş grubunun yer aldığı bölümde ise "Beyaz Tavşan" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi daha çok oyun odaklı gösteriler yer buldu.

Çocuklar koreografileri tamamlarken tribünlerden alkışlar yükseldi; aileler o anları telefonlarıyla kaydetmek için birbiriyle yarıştı.

"Okul öncesi özgüven için bu sahneler önemli"

Gösterileri izleyenler arasında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de vardı. Etkinlik sırasında kısa bir konuşma yapan Eşki bu merkezlerin sadece birer oyun alanı olmadığını çocukların sosyalleşmesi ve özgüven kazanması için kritik bir işlev gördüğünü söyledi. İçinde bulunulan dönemin zorluklarına değinen Eşki çocukların yüzndeki gülümsemenin herkes için bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek emeği geçen eğitmenlere teşekkür etti.

Final İzmir Marşı ile yapıldı

Programın kapanışı ise alışıldığı üzere görkemliydi. Sahnedeki tüm çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı’na tribündeki vatandaşlar da eşlik edince Ayfer Feray’da duygusal bir atmsfer oluştu. Bayraklarla donatılan sahnede çekilen toplu fotoğrafın ardından etkinlik sona erdi.